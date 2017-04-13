发改委：已初步确定首批产业转型升级示范区名单

（联合早报网讯）中国发改委政策研究室主任严鹏程今日表示，近年，不同地区、不同城市之间经济发展的分化确实比较明显，推进发展方式转变和产业转型升级迫在眉睫。今年2月，发改委委托有关方面对产业转型升级示范区建设方案进行了评估，有关部门根据评估意见，已初步确定了首批示范区名单。

据中新网报道，4月13日，国家发改委召开新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责人出席发布会，并回答记者提问。

严鹏程称，这几年不同地区、不同城市之间经济发展的分化确实比较明显。总体上看，但凡市场化程度较高、产业结构调整步伐较快，创新能力较强的地区，发展势头就相对好一些。与此相对应的是，一些地区特别是部分老工业城市和资源型城市，由于产业结构偏重、偏传统，“原字号”、“初字号”产业居多，同时伴生国有企业活力不足、民营经济发展不充分、市场化程度不高等问题，转型升级往往都很难，发展中面临的困难确实大一些。

地区之间出现的这些分化，也正说明推进发展方式转变和产业转型升级，确实非常必要、迫在眉睫。仅从东北板块看，辽吉黑三省之间的分化就比较明显，吉林省经济增速正在逐步回升，主要经济指标已超过全国平均水平；黑龙江省经济增速虽低于全国平均水平，但大部分指标已经基本稳住；辽宁省受各种长期问题和短期因素共同作用，实现经济正增长仍需付出努力。

严鹏程表示，按照党中央、国务院关于支持老工业城市和资源型城市加快产业转型升级的决策部署，去年下半年，国家发改委联合相关部门，先后印发了《关于支持老工业城市和资源型城市产业转型升级的实施意见》和《老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区设立管理办法》，明确在全国老工业城市和资源型城市中，选择一批基础条件好、工作力度大、改革创新举措实、示范作用明显的城市，建设产业转型升级示范区，支持这些示范区在有关领域先行先试、率先改革、率先探索，在产业转型升级的艰难探索中当先锋、打头阵，取得经验后向全国同类城市推广。

为做好这项工作，经与部门、地方多次研究，发改委确定了省级推荐、专家评估、部门确认的总体思路，即先由省级政府经总结推荐备选城市、并组织编制示范区建设总体方案，而后委托咨询机构组织专家对方案进行评估，最后由有关部门共同确认。目前有19个省(区、市)推荐了备选城市，并上报了示范区建设方案。今年2月，发改委托有关方面对示范区建设方案进行了评估，有关部门根据评估意见，已初步确定了首批示范区名单。

严鹏程称，下一步，发改委将联合相关部门，指导有关城市扎实推进示范区建设。一是尽快印发支持首批示范区建设的通知，对这项工作进行全面部署。二是完善示范区建设工作协调推进机制，加强对地方的指导，择机召开一次示范区建设工作推进会议。三是会同有关部门落实创新、产业、投资、金融、土地等各方面的配套政策，支持示范区先行先试。四是研究建立示范区建设评估办法，委托第三方对示范区建设进展开展评估。

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