大陆前官员不得来台？ 台移民署澄清：并未限缩资格

（联合早报网讯）台湾行政院拟修正《大陆地区人民进入台湾地区许可办法》，对于大陆官职、党职人员来台许可，将由“现任者”修改为“现（曾）任者”也纳管，被解读是两岸政策收紧。不过，移民署今澄清，现行实务做法，对于曾任大陆党政军职人士，如有危害国安或社会之虞，就不得来台，这只是修正文字用语，以求规范明确，并未限缩来台资格。

据中时电子报报道，移民署也表示，曾任大陆党政军职务，如曾有迫害台湾地区人民之情形，其退离职后虽已无危害国家安全或社会安定之虞，但来台并不受民众欢迎或接受的部分，因现行规定无法规范，才配合纳入同款范畴内，以期完备。

至于是否限缩陆客健检、医美来台，移民署表示，《大陆地区人民进入台湾地区许可办法》预告修正中，针对大陆地区人民来台从事医美健检之停留期间，维持最长15日并未修正，惟将证件入境效期自六个月修正为三个月，此项修正与陆客申请来台旅游之证件效期一致，因此对使用者而言，并无影响。

移民署指出，所谓“证件效期三个月”系指证件核发后可在三个月内任何一天入境台湾；至于入境后之“停留期间”，仍维持15天，与现制相同。据相关医疗机构表示，现行停留期间符合实务所需。

最后，移民署也强调，本许可办法修正草案仅系初稿，尚非定案，须经刊登行政院公报预告60日，广征各界意见后，再汇整修正，并循法制作业程序提内政部法规委员会邀集相关机关共同审议；因该办法系两岸条例之子法，尚须经陆委会之委员会议审议，并报行政院核定后始能发布。

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