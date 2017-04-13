八成港人感生活痛苦　25至34岁最悲观

（联合早报网讯）一项调查发现，超过八成香港人认为现在的生活痛苦，而最痛苦的是住屋问题，其次为物价。

据明报报道，树仁大学经济与民生研究计划团队，在2月20日至3月10日，进行了一项香港人生活困苦度问卷调查，以随机抽样电话访问方式及网上问卷进行，成功访问了889人。

调查结果显示，83%市民认为香港人现在生活痛苦，较去年同类调查的84%微跌1%；当中60%认为颇痛苦，较去年的59%微升1%，同时亦有23%认为非常痛苦，较去年的25%下降2%。但综观过去五年同类调查的结果显示，认为香港人生活痛苦的比例由2013年的71%，上升至今年的83%，累计升幅为12%。至于今年终于停止持续恶化，研究认为这反映市民盼政府换届，施政能改善民生。

另外，受访市民按生活痛苦程度将七个民生问题排序，结果显示最痛苦的第一位是住屋，有41%，其次是物价，有17%，就业和贫困同样有13%，社会和谐有10%，环境污染和老龄化同样各有4%。

调查又显示，35至44岁受访人士中，56%认为下届政府的施政能力会有改善，是最乐观的年龄群组，而21%认为下届政府的首要工作是改善物价，是所有年龄群组中最多。至于25至34岁的受访人士，只有36%认为下届政府的施政能力会有改善，是最悲观的年龄群组，而当中认为下届政府首要工作是改善住屋问题，比例高达53%，是所有年龄群组中最多。

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