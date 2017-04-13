台男“剁颈”四岁女童 检方：再犯可能性达77%

（联合早报网讯）震惊全台湾的小灯泡命案凶嫌王景玉依杀人罪起诉，求处死刑，士林地方法院今天（13日）辩论终结，公诉检察官论告时，指王男“剁颈”手段凶残，且无病识感，并引用陈若璋教授的鉴定报告，指出再犯可能性高达77%，因此尊重原起诉书记载，求处死刑。

据台湾自由时报报道，检方表示，王男虽然有妄想症状，但犯案时并没有愤怒、失控等情绪起伏，与女童也无任何恩怨，却用“剁颈”的凶残手段，剥夺女童的生命，可归类为两公约中最严重的犯行。

此外，王男高中毕业、服过役，也曾在大卖场担任电脑维修师一年多，证明智商尚可，却从29岁起就没再工作，靠年迈母亲为生，曾因精神疾病两度送医，却拒绝就医，导致病情恶化，责任大多在自己。

王男犯案除夺走小灯泡性命，也破坏社会整体安全感，却只在开庭时口头表示“对不起”，甚至曾向法官说：“我觉得病情没那么严重，可不可以不吃药？”。

而陈若璋教授的鉴定报告中，使用三种不同架构评测，再犯可能性分别为60%、66%及77%，王男只要有机会假释出狱，悲剧都有可能重演，因此尊重原起诉书记载，建请法官判处死刑。

王景玉去年3月28日声称因“因四川人可传宗接代”，遂手持菜刀尾随正在台北市内湖区骑儿童单车的“小灯泡”。他趁街上无人之际，扑上前朝女童颈部狂斩12刀，把女童斩至身首异处。 附近民众合力将嫌犯制伏，一些愤怒的民众还两度包围嫌犯欲殴打教训他。

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