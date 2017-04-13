中国海关否认进口朝鲜煤炭 学者：禁煤或是阶段性措施

（联合早报网讯）针对有消息指中国海关要求中国贸易公司退还来自朝鲜的煤炭货运，中国海关总署今天（13日）说，中方严格执行联合国安理会决议，自2月中旬颁布禁煤令以来，中国海关对所有朝鲜原产煤炭“均未予办理进口手续”。

受访的中国学者说，中国要小心平衡制裁和维持朝鲜政权的基本稳定，过于严厉的制裁不仅无法阻止朝鲜拥核，还可能迫使金正恩政权铤而走险。学者认为，中国此次的禁煤令估计是阶段性措施，未来可能视情况放松制裁。

路透社周二（11日）报道，中国海关本月4日发布命令，要求贸易公司退还来自朝鲜的煤炭货运。

中国是于2月18日宣布，暂停进口朝鲜原产煤炭，有效期至今年年底。不过在禁令颁布仅三周后，韩联社上月中旬的报道却指，十艘载有煤炭的朝鲜船只仍获准在中国港口靠岸，引起观察家担心中国并没有切实履行禁煤令。

中国海关总署新闻发言人黄颂平今早在新闻发布会上回答《联合早报》提问时说，自禁煤令实施之日起，海关对所有朝鲜原产煤炭均未予办理进口手续，当局严格按照联合国安理会决议以及中国有关法律法规，执行对朝鲜禁运措施。

黄颂平并没有直接证实煤炭被退回朝鲜的消息，但他说：“既然中国海关不允许进口，在途煤炭如何处理，那就是企业来做的事。”

这是中国近年来实施的最严格禁煤令。去年4月，中国虽宣布禁止进口朝鲜煤炭，但关系“民生”的煤炭除外，朝鲜煤炭因此仍继续流入中国。

出口煤炭是朝鲜赚取外汇的主要来源。据韩国政府估计，朝鲜近几年的总出口，煤炭占比高达四成，而且几乎全部都出口到中国。中国海关数据显示，北京去年从平壤进口了2250万吨煤，比前年增加14.5％。

分析指出，与中国的贸易一直是朝鲜的重要经济支柱，中国不会看着金氏政权被弄垮而袖手旁观，此次退煤只是为了安抚国际舆论对中国的猜疑。

北京国际关系学院副教授储殷接受《联合早报》访问时提醒，外界一直误以为把朝鲜逼得山穷水尽它就会弃核，但储殷认为这是“不可能的”，“朝鲜一旦一无所有，就会无所忌惮”。

储殷认为，中国的禁煤令可能只是阶段性措施，若朝鲜在几个月内不进行第六次核试验，北京或会考虑恢复煤炭贸易。

黄颂平今天也介绍，中国今年一季度从朝鲜进口267.8万吨煤炭，较去年同期减少了一半（51.6％）。

不过，北京从2月18日后就没再进口朝鲜原煤，而这个数字却还是占了安理会第2321决议中，朝鲜全年获准出口煤炭总量的35％。换句话说，北京仅用了一个半月时间，就用掉了朝鲜全年三分之一的煤炭出口配额。

有分析说，中国实际上是在大量进口煤炭后才宣布禁令，让人怀疑其履行承诺的诚意。

此外，中朝贸易也还在继续扩张。黄颂平今天说，今年一季度中朝贸易进出口总值84亿元（人民币，下同，约17亿新元），大涨37.4％。其中，出口49.6亿元，增长54.5％；进口34.4亿元，增长18.4％；贸易顺差15.2亿元，扩大近四倍。

据路透社报道，目前中朝边界贸易主要以食品、布料、塑料品和其他家庭用品为主。

中国外交部发言人陆慷今天在例行记者会上说，在遵循联合国安理会决议义务的前提下，中朝维持正常经贸关系本是“无可非议的”。（林子恒北京报道）

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