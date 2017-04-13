王毅：谁挑起朝鲜半岛局势 都须承担历史责任

（联合早报网讯）中国外长王毅警告，无论谁挑起朝鲜半岛局势的动荡，都必须为其承担历史责任。

王毅今天（13日）在北京会见来访的巴勒斯坦外长马勒基。据路透社报道，王毅在会后接受媒体采访时说，武力不能解决朝鲜半岛问题，尽管当前半岛局势升温，但他认为还是有机会恢复谈判。

美国近期频频释放不排除对朝动武的信号。中国外交部发言人陆慷今天在例行记者会上重申，实践证明对话还是解决半岛核问题的出路，中方呼吁各方不要单纯地寄望于依靠制裁。

不过，美方的威胁或许已收到了成效。吉林大学公共外交学院副教授孙兴杰在《人民日报海外版》微信公众号“侠客岛”撰文说，朝鲜近日决定恢复外交委员会，由金正恩心腹李洙墉担任委员长，显示“外交官还没下岗，士兵就还不需要上战场”。

孙兴杰说：“一个懂得恐惧的人是会做出妥协以求自保的。这一次，金正恩可能真的害怕了。”

人民日报社旗下的《环球时报》今天则发表社评说，朝鲜发展核武器的首要目的是取得核威慑、维护政权安全，但现实已经证明，华盛顿不会因为朝鲜的核导计划而惧怕平壤，反而会加大美国对朝动武的可能性。

评论说，朝鲜如果担心弃核后可能面临政治渗透甚至是颠覆的风险，就更应重新审视中朝关系对朝鲜的重要意义，中国有能力向朝鲜提供安全保障，并支持朝方振兴经济。

文章说：“朝鲜及时听从中国的规劝宣布暂停核活动，逐渐迈向弃核，中国对保障朝鲜国家和政权弃核之后的安全发挥积极作用，这是平壤的最佳选择。”

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