改与合法租赁车业者合作 优步恢复在台营运

经与政府多番协商，两个月前黯然退出台湾市场的美国召车服务平台优步（Uber）今天（13日）高调宣布恢复营运，以与合法租赁车业者合作的新运作模式重返大台北地区，但该公司之前因非法营业而欠下的庞大罚款和税金尚待解决。

优步自四年前登台后，因公司定位问题而一直备受争议，甚至面对台湾政府的强硬取缔，并最终在今年2月被勒令歇业。从那时起，优步与交通部等多个单位密集磋商，针对优步在台的经营模式寻找解决方案。优步在台湾登记为资讯服务业，与当局认定的汽车运输业不符，双方也因此僵持不下，迟迟无法针对税务缴交、监管机制和保险范围的执行细节达成共识。

优步亚太区总经理布朗（Michael Brown）今天在记者会上指出，在台停业对积极拓展亚洲业务的优步来说是一大打击，“但当时的经营环境并不合理，所以我们暂停服务，并与台湾政府积极合作，这是他们同意的营运模式，我们也就决定重起炉灶”。

在新营运模式下，过去曾招募1万多名自用车驾驶的优步，将改与合法租赁车业者合作，由优步提供科技平台并分拆部分费用，让业者更容易找到叫车乘客。租赁业者也会负起订定收费、帮司机投保劳健保、提出派车单和出租纪录等责任，意味优步将退居第二线。

身为监管单位的公路总局之前曾表示，如果租赁车公司与优步合作，租赁业务要以租赁公司为主导，优步只能提供科技服务，并且不参与租赁车媒合，也不从每趟车程中收取费用，即属合法营运。

由于租赁车公司司机须持有职业驾照，一般私家车车主如有意加入优步，得先考取相关驾照，再把汽车“过户”给与优步合作的租赁车车行。优步台湾区总经理顾立楷今天指出，公司已同“数十家”租赁业者达成合作协议，但未透露司机人数。

针对优步的新运作模式，台北市计程车客运商业同业公会理事长陈灯今天接受《联合早报》访问时，针对租赁车公司会否依循法规发出派车单提出质疑。他说：“先看他们营运一两天，再看有没有钻什么漏洞，如果不合规定，我们才提出抗议。”

除了台湾，优步在日本、韩国和新加坡等地也同租赁业者合作，但这类营运模式始终与优步提倡的“共享经济”理念不符。布朗表示，优步仍会积极向台湾政府宣导“车辆共乘”的益处，但“一步一步来”，优步合法营运是重返台湾的第一步，公司之后会持续与政府沟通。

至于优步过去因非法经营而累积的罚款和拖欠的税金，公司指出，相关问题已进入法律程序，优步会绝对尊重政府“纳管、纳保、纳税”的三大要求。根据官方统计，优步拖欠税金高达1.35亿元（新台币，下同，约620万新元），罚金则超过8亿元。

长期观察区域交通运输趋势发展的新加坡国立大学土木工程系教授李德纮博士受访时指出，优步过去多以“一刀切”的方式经营各地市场，“做法很没有弹性，但以台湾的民意取向和政治生态看来，优步必须完全遵守当地法规”，而这包括缴清罚、税金，及重新思考公司定位问题。（黄顺杰台北报道）

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