四川江口沉银遗址出水三万余文物 可证张献忠一路劫掠入川

（联合早报网讯）历时三个多月，中国四川彭山江口沉银遗址2016至2017年度考古发掘工作结束，出水文物三万余件，其中初步发现直接与张献忠大西国相关的文物上千件，实证确认了“张献忠江口沉银”传说。

四川省文物考古研究院院长高大伦昨天（13日）在四川省政府新闻办举行的通报会上表示，本次出水文物数量之多、等级之高，涉及的种类之丰富、时代跨度之大、地域之广，在中国都堪称一项非常重大的考古成果，具有极高的科学、历史、艺术价值。

据华西都市报报道，这次发掘出水的文物种类以金银铜铁等金属材质的器物为主，包括属于张献忠大西国册封妃嫔的金册，西王赏功金币、银币和大顺通宝铜币，铭刻大西国国号的银锭等，此外还有属于明代藩王府的金银册、金银印章以及戒指、耳环、发簪等各类金银首饰，铁刀、铁剑、铁矛、铁箭镞等兵器，另还有瓷碟、瓷碗、铜锁、钥匙、秤砣、顶针等生活用具，种类丰富。

四川省文物考古研究院水下考古中心主任、江口沉银遗址水下考古发掘项目负责人刘志岩说，部分银锭、金银册等文物上详细记录其年代、地域等信息。从时代上看，从明代中期延续至明代晚期；从地域上看，这些文物记录的地域北至河南，南至两广，西到四川，东到江西，范围包括了明代的大半个中国。高大伦称，遗址的背后更是明代历史的百科全书。

另一方面，彭山区委书记梁磊说，当地已开始博物馆规划建设工作，争取两年内建成。

而唯一的遗憾则是，在沉银之地尚未发现古沉船的踪影。但高大伦透露，今年底的再一次发掘，将力图解开沉船踪影之谜。

本次考古发掘面积两万余平方米，出水文物三万余件，不仅实证了“张献忠江口沉银”传说，更指向了战场遗址的说法。此前，四川范围内没有任何一个遗址的文物可以辐射这么广的地域，而这也佐证了史书上的记载：张献忠一路劫掠入川。

有趣的是，江口沉银遗址的发现，靠的还是民间盗挖集团。

自2013年开始，每晚都有逾十艘渔船出现在岷江江面上。2014年，彭山警方确认村民有盗挖和倒卖行为，于是开始进行调查。2015年4月，他们在四川和云南等地捉到犯罪嫌疑人31人，后来又在北京、黑龙江、西藏等地捉到其他团伙、文物商人和买家。

如今，主要10个盗挖集团都已归案，涉案文物价值估计过亿人民币（逾2000万新元）。两年多的行动中，警方共收回各类文物千余件，其中一级文物八件、二级文物38件，三级文物54件，其中有金狮、金印、金册子等，还有被卖到800万元一件（约160万新元）的虎钮永昌大元帅金印。

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