港激进民主派议员梁国雄成功踏足内地

（联合早报网讯）香港立法会东江水两天一夜考察团今早（14日）启程，一共有18名议员出席，当中有六名民主派议员，包括已成功取得一次性回乡证并顺利过关的社民连议员梁国雄。

据网媒“香港01”报道，多位议员早上在立法会集合出发，激进派泛民议员梁国雄（外号“长毛”）身穿印有切·格瓦拉图像的黑衣，并戴上黄丝带现身。其后，立法会议员莫乃光在社交网站上载片段，显示梁国雄在大约早上九时成功过关，并获建制派议员拍肩恭喜。

梁国雄之后透过语音短讯向传媒表示，边防人员一度要求他拆下衫上的饰物及黄丝带，但他拒绝，最终边防人员请示上级后，相信他有诚意考察东江水，最终获放行。

除梁国雄外，报名参与今次东江水考察团的非建制派议员包括梁继昌、黄碧云、邵家臻、陈淑庄及莫乃光，行程包括到广东河源一带，了解输港东江水系统的运作、保护及监控输港东江水水质的设施及措施，并将考察新丰江水库、东江流域水量水质监控中心及沙湾河流域工程等。

梁国雄早前表示，由于不知道能否顺利入境，故未有计划约见内地民运人士。

长毛与中央关系一向不睦，之前曾多次随立法会到访内地被拒入境，上一次入境内地已是10年前。2014年4月，立法会议员团曾到访上海与中央官员就政改交流及参观，当时梁国雄因行李带有平反六四单张及T恤而被拒入境。

同年8月，立法会组团到深圳政改座谈会，他身穿写有“毋忘六四、公民提名、占领中环”的T恤，并带备示威物品，最终在皇岗口岸，被内地关员拒绝入境。

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