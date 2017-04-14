富士康员工爆料iPhone 8原型机规格

（联合早报网讯）有外国媒体今日宣称取得富士康（Foxconn）员工爆料，替关心iPhone 8的果粉们，描绘出了一幅颇令人兴奋的iPhone 8图像。

中时电子报引述美国科技网媒“iDrop News”报道称，富士康员工指出，目前苹果iPhone 8有两款原型机（ptorotype）正进行测试，两者的主要差别在于一款把Touch ID移到机身背面，另一款则是隐藏在正面屏幕下方。爆料者并提供了八个有关iPhone 8规格的资料，并有信心地认为后者应该会成为iPhone 8最终的样式。

爆料者掌握的iPhone 8特色如下：

1.屏幕内嵌指纹辨识（Touch ID）

2.全机身边框仅4mm

3.前后皆採用2.5D屏幕，四周包覆金属边框

4.无线充电

5.机身体积与iPhone 7一样

6.5.8吋OLED屏幕

7.隐藏式前置镜头，同样置放在正面屏幕之下

8.较大的电源键，放大原因不明

根据取得的消息，该网站也绘制了相关概念图，并透露出更多iPhone 8相关讯息。例如背面主镜头为上下排列双镜头。只可惜，就该网站曝光的讯息来看，3D感测部分疑似真的被移除了。

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