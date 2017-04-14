武大伟结束访韩行程 是否近期访朝受关注

（联合早报网讯）朝核问题六方会谈中方团长、中国外交部朝鲜半岛事务特别代表武大伟在结束五天的访韩行程将于今天（14日）下午返回北京，而接下来是否踏上访朝行程备受关注。

韩联社报道，访韩期间，武大伟与韩方团长、外交部韩半岛和平交涉本部长金烘均会面，并会晤大选候选人阵营相关人士转达中方反萨立场。在半岛紧张局势进一步加剧的情况下，韩国外交界密切关注武大伟是否访朝。

据外交消息人士今天透露，武大伟暂无访朝计划。该人士表示，从朝鲜立场上来看，如果接受武大伟访朝就意味着听取中方发出的“警告”信息。因此，朝鲜不会轻易答应。

然而，中国外交部发言人陆慷昨天在例行记者会上就有媒体报道武大伟计划今天访朝一事表示，中朝之间一直保持着正常的往来，目前暂无可以提供的相关信息。

去年1月6日朝鲜进行第四次核试验后，武大伟曾于去年2月2-4日访朝，但无功而返。就在武大伟访朝后的第三天，朝方于2月7日发射了一颗“地球观测卫星”。

分析认为，面对美中同时施压，朝方仍决定强行实施核试验或试射导弹，那么朝方领导层在按下按钮前会见武大伟的可能性并不大。

但有观察指出，从朝鲜11日在最高人民会议上时隔19年恢复外交委员会，近日还邀请外媒记者访朝一事来看，也不无接见武大伟谈重启对话平台的可能性。

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