周杰伦深圳开电竞网吧 每小时10元人民币起

（联合早报网讯）台湾歌手周杰伦近日在深圳开了一家电竞网吧，一小时收费人民币10元（约2.03新元）起，吸引了不少粉丝“朝圣”。据称，网吧目的在于举办电竞赛事、培养电竞选手。

界面新闻报道，周杰伦旗下的第一间电竞网吧在广东省深圳市开业，名字为“魔杰电竞”，占地面积达1700平方米，共有230台设备，并设有专业的赛事比赛专区、直播专区、桌游专区以及餐饮区。

根据营运方的说法，周杰伦开这家网吧目的在于与大陆的游戏公司合作举办电竞赛事，达到推广电竞产业的目的；与此同时，还希望能够发掘优秀的草根游戏选手，帮助这些选手进入职业战队。

界面新闻近日实地走访，网吧内除一般座位，还有10几间包厢，配备的电脑基本上都是戴尔（Dell）的Alienware。网吧和市面上主流的网鱼网吧等品牌类似，走的都是高端路线，上网费用基本是每小时10元起。

当天网吧的上座率还不是特别高，顾客基本上都是在玩“英雄联盟”。询问几名顾客后，有一些人表示，是冲着周杰伦的名号来的。据了解，魔杰电竞背后的实体是魔杰电竞（昆山）网路科技有限公司。

值得注意的是，魔杰昆山又于2016年5月和2017年2月设立了两家子公司，分别是魔杰电竞（深圳）文化管理有限公司与魔杰电竞（北京）文化发展有限公司。看来北京的网吧也在筹备中了。

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