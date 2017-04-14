中资两年收购全球12家足球俱乐部 监管层踩刹车

（联合早报网讯）在经历曲折的资金筹措过程后，中资财团对意大利AC米兰足球俱乐部的收购于昨天完成。自2015年起，中资已经在外海收购了12家俱乐部的股权。

意大利当地时间4月13日中午，中资公司罗森内里体育（Rossoneri）与AC米兰俱乐部母公司菲宁维斯特集团（Fininvest）先后发表声明称，罗森内里体育以7.4亿欧元总价购得AC米兰99.93%股份，目前双方已签订协议。

这标志着曾获得过七次欧冠冠军，18次意甲夺魁的红黑军团正式被中国商人李勇鸿收入囊中。这支具有117年历史的欧洲顶级俱乐部此前长期的拥有者是意大利前总理贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi），执掌近30年之久。

据澎湃新闻报道，而就在上月，中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在出席论坛时指出，部分企业海外投资存在“非理性和异常投资行为”，并直指一些企业在高负债率下于海外收购足球俱乐部有资产转移之嫌。

据Wind万得资讯显示，2015年1月至今，中资已经在外海收购了12家俱乐部的股权。除7天酒店集团李建及郑南雁收购法甲尼斯俱乐部的金额未透露外，其余交易的总金额达到约19.86亿欧元。

2016年12月6日，发改委、商务部、人民银行、外汇局四部门负责人就当前对外投资形势下中国相关部门将加强对外投资监管答记者问，表示密切关注近期在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资的倾向。

四部门负责人在答记者问时还提出将密切关注一些存在大额非主业投资、有限合伙企业对外投资、“母小子大”、“快设快出”等类型的对外投资现象。

中国商务部对外投资数据显示，1月份中国境内投资者对外投资较2016年下降了4.6%，其中流向房地产业及文化体育和娱乐业的投资同比分别下降84.3%和93.3%。据新华网报道，对外投资数据下降与有关部门的监管措施有关。

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