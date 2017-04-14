恒大调查保利尼奥广告风波 提出严厉批评

（联合早报网讯）英国媒体日前报道，广州恒大队巴西外援保利尼奥（Paulinho）为菲律宾博彩公司Letou拍摄广告，保利尼奥还与日本色情女星共同为这家公司拍摄的宣传照。针对此事，广州恒大队俱乐部迅速展开调查，向保利尼奥了解相关情况，并对这名巴西外援提出严厉批评。

新浪体育报道，对于此次事件，恒大俱乐部同样事先并不知情，因为保利尼奥根本没有向俱乐部报备。因此，在通过媒体上了解到这件事情后，恒大俱乐部于第一时间与保利尼奥取得联系，并要求其进行情况说明。保利尼奥在俱乐部说明情况的同时发表个人声明，表示自己不存在违法行为，对该广告的其他代言人身份并不知情，将立刻终止该代言合同。

恒大俱乐部经过初步的调查后得知，该代言活动属于球员个人承接性质，未事先向俱乐部任何工作人员进行报备，也未以任何形式涉及本俱乐部。对于保利尼奥事先未能查明所代言公司业务性质，也未能事先向俱乐部进行报备，恒大俱乐部已经向保利尼奥提出严厉批评，并要求其承诺杜绝此类情况再次发生。

恒大俱乐部表示：俱乐部始终坚决拥护中国相关法律法规，坚决抵制属于禁止类的色情和赌博业。对此，俱乐部已经就本事件可能引起的法律风险向球员做出告诫，并要求其立刻停止一切相关代言工作。俱乐部同时呼吁属下所有球员以个人名义接代言广告时，须严格遵守中国相关法律，严禁为境内外传播博彩服务等违法广告。

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