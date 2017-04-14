青海湖小湖泊变成“粉红湖” 官方排除生态环境污染

（联合早报网讯）青海湖景区保护利用管理局今天在官方微信平台披露，青海湖一郎剑半岛小湖泊变成“粉红湖”调查工作进展情况，称可以排除生态环境遭到污染的猜测。

中新网报道，4月12日中午，青海湖一郎剑半岛一小湖泊在中午时分突然变成粉红色，有当地群众拍照上传微信后，引发社会各界广泛关注，并以“你见过红色青海湖吗”为标题在网络上迅速传播。

青海湖景区保护利用管理局消息称，从现场情况看，事发水域位于109国道2120公里+200米以北一郎剑半岛上的一个面积一平方公里的小湖泊，与青海湖水域完全隔离，该小湖泊是一个小的咸水湖，湖泊周边为草场和零星牧民定居点，没有任何工业污染源，可以排除生态环境遭到污染的猜测。

消息指，站在湖边可看到整个水体呈现粉红色，与蔚蓝的青海湖遥遥相望，从提取水样来看并不发红色，整个湖泊呈现粉红色是由于湖中的杂草和淤泥上附着了粉红色粘稠物质所致。

据了解，目前青海湖景区保护利用管理局已利用与中国科学院合作平台，第一时间将收集的各类检测样本送往中国科学院武汉水生物研究所，进行更进一步的权威检测认定。青海省环保厅专业检测机构也正在对该物质进行检测。

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