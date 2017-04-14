分析师：人民币汇率年内创新低

（联合早报网讯）在美国总统特朗普指美元过于强劲，并表明放弃给中国贴上汇率操纵国的标签后，人民币兑美元保持稳定，但兑其他几乎所有货币贬值。为此，人民币顶尖预测者表示，人民币兑一篮子货币今年将跌至纪录低位。

彭博社报道，西班牙对外银行（BBVA）对人民币汇率的预测最为准确。该行驻香港经济分析师夏乐认为，特朗普的讲话为中国提供了推动人民币兑其他货币走软的良机，如果美元继续走弱，人民币汇率有可能加速下滑。

他表示，只要决策者能确保人民币贬值幅度不会失控，避免破坏金融稳定，中国出口商受益将因此受益。

与此同时，由于美元汇率走弱，人民币贬值和资本外流的担忧也将得到缓解，并为人民币兑其他货币贬值留出空间。

据彭博社的数据，人民币兑美元今年以来已攀升0.9%，但兑其他主要货币悉数走软。周四，这一差距进一步扩大。在特朗普表示自己不会给中国贴上汇率操纵国的标签，并称美元的强势会伤及美国后，人民币兑美元周四上涨0.1%，涨幅低于韩元的1%和台币的0.7%。

据新华社报道，人民币兑美元中间价今天（周五）继续走高，1美元兑6.8740人民币，周四为6.8651人民币；人民币兑韩元的中间价今天低走至164.76韩元；周四是165.26韩元。

CFETS人民币汇率指数是用来衡量人民币对中国24个贸易伙伴国汇率的指数，彭博社复制的数据，显示指数周四下跌0.2%，昨日则下滑0.08%。据夏乐预估，到今年底，这一指数还将多下滑3.5%。

到今天下午5点，人民币兑美元汇率维持在6.8876人民币的水平，变动不大。

事实上，人民币兑其他中国贸易伙伴国货币贬值，已经提振了中国的对外贸易。最新公布的数据显示，中国3月份出口取得两年多来的最大升幅。进口因春节因素微降，贸易顺差则增加。

香港星展银行财资市场部（大中华）董事总经理兼投资顾问主管王良享也表示，上述指数将轻易击破上次创下的新低。从贸易加权汇率来看，基于过去几年的升值幅度，人民币目前的调整还远远不到位。

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