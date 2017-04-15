詹启贤爆：国民党主席选举贿选绑桩

（联合早报网讯）继前天（13日）接受广播电台专访时透露，这次的国民党主席选举绑桩问题严重，暗示有贿选情形，国民党主席参选人詹启贤昨日（14日）在台北竞选办公室举办“党员当家作主”座谈会时进一步具体指出，在某县市有党代表给6万元（新台币，下同）、青工10万元、议员20万元的价码。

据《自由时报》报道，詹启贤表示，这次党主席选举人头党员、黑道入党、地方绑桩、请客吃饭、政治利益交换等问题严重，游览车一车车带人到餐厅，“桩脚的好处啊！甚至我还听到某一个县，人家还直接跟我讲，支持党代表给6万，青工给10万，议员给20（万），国民党还能沦落成这样吗？”。

他质疑，靠这种方式当选的党主席，如何能得到社会尊重？这种过去党内诟病的问题，如今变本加厉，用这种方式选出的党主席，国民党如何在社会上有好形象？他并强调，自己没有人头党员，不请客吃饭，也不做利益交换。

对于贿选传闻，国民党文传会副主委唐德明回应，党中央均严肃看待，若有具体事证，应该依规定检具具体事实及佐证资料向中央考纪会或县市党部检举，而非只向媒体爆料，无形之中伤害本党形象。

唐德明指出，目前中央及县市党部查贿小组均已启动，严肃查察贿选的决心绝对坚定不移。

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