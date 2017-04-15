陈羽凡发文回应白百何事件：毁我家者必让你亡

（联合早报网讯）中国男歌手陈羽凡疑似针对“白百何出轨”事件再发声。今天（15日）凌晨2点，陈羽凡在朋友圈发文写道：“我知道的和你丫所策划的一切，我保证要还。毁我家者必让你亡！你不知道怎么做男人，我就好好教教你！”而女方到目前尚未回应。

据新浪网报道，4月12日，白百何被曝婚内出轨，与男模张爱朋蜜游泰国，甜蜜戏水。据爆料，白百何与助理同赴泰国，入住某别墅酒店。第二天上午，白百何携一白衣男子与助理共同进餐，随后与该男子在酒店泳池边嬉戏玩闹，期间二人贴面喂食，甜蜜依偎，举止亲密。

4月13日，再被曝出第二弹，白百何与张爱朋在泰国街头再次亲密互动，张爱朋将手伸进白百何的背带裤里，当街揉臀，而白百何也把手伸进男方的衣袖里。虽然有数位工作人员在旁，但白百何和张爱朋在泰国街头的亲昵互动可谓旁若无人，让人大跌眼镜。

4月14日凌晨，白百何老公陈羽凡发微博：“蛋疼的，都快回家过节吧！”照片中他做出闭嘴的手势，疑似回应近两日曝出的白百合婚内出轨小鲜肉事件，同时PO出两张照片，定位地点显示在乌克兰的基辅，可谓是十分的“洒脱”。

15日凌晨2点，陈羽凡在朋友圈发文写道：“我知道的和你丫所策划的一切，我保证要还。毁我家者必让你亡！你不知道怎么做男人，我就好好教教你！”疑似再次回应“白百何出轨”。

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