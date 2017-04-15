上海领衔2016中国城市引才“十强”

（联合早报网讯）对于在华的外籍人才来说哪些城市最具吸引力？今天（15日）在深圳举行的第十五届中国国际人才交流大会上揭晓的一份榜单显示，上海领衔中国城市引才“十强”。

中新社报道称，本次评选活动从2016年11月至2017年1月，共收集顶级专家评委选票30份、普通外籍人士签字选票1701份、网络选票2万2780张。这是中国唯一的完全由外籍人士参与评选的引才引智“中国城市榜”。

该评选活动自2010年开始已举办七届，上海连续五年位居榜首。2016“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的十大城市”其余依次为北京、杭州、青岛、天津、深圳、苏州、广州、南京和长春。

研究发现，上海备受外籍人才青睐的主要原因在于其在国际化氛围与多元文化的融合度、子女教育环境、权益保护和医疗卫生环境等方面相当出色，在薪酬待遇、工作及创业环境、城市发展规划、升迁发展机会和引进及评聘政策上也高于平均水平。

此外，北京的政策环境深受外籍人才好评，杭州的城市软环境稳步提升，青岛的人居自然环境得分表现优异，深圳的创业扶持政策最为亮眼。

“这份榜单呈现出在华外籍人才眼中最宜居的城市，也从侧面反映出我们尚存的问题。”中国国际人才交流与开发研究会的负责人说，比如苏州提供给外籍人士的工作环境有待改善。

同日揭晓了一份以西部地区12个省会城市作为候选城市的《中国西部城市引才引智分榜单》。从得分来看，成都摘冠，评论称“是一个跨国合作、整合创新的范例，它的国际化程度对世界各国的优秀科学家来说都很有吸引力”。

评选活动由中国国际人才交流与开发研究会和《国际人才交流》杂志联合举办，数据分析及研究报告由零点有数集团合作完成。

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