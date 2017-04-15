青海部分地区出现罕见暴雪天气 部分班车停运

（联合早报网讯）就在中国多个城市气温逼近30摄氏度开启夏季模式时，青海多地出现大雪天气，其中海北州门源出现罕见暴雪，12小时降雪量达16.2毫米，积雪深度达12厘米，导致当日西宁通往门源的班车全部停运。

据青海省气象局最新气象资料显示，受冷空气影响，从4月14日夜间开始，该省东北部地区普降雨雪。

青海省气象局工作人员介绍，截至4月15日8时，全省30个城镇出现降水，降水中心门源出现暴雪，祁连、天峻出现大雪，化隆、泽库、刚察出现中雪。同时，为抓住此次天气过程增加降水量，在当日上午8时至10时，人工增雨作业飞机在东部农业区、环青海湖地区等地开展了近两个小时的飞行作业。

“此次门源县出现这么大的暴雪量级，在近年来同期比较罕见。截至12时，门源县的降雪量已达19.7毫米，目前还在下，降雪将持续至16日。”青海省海北州气象台台长裴宗寿说。

自春分节气以来，中国大部分地区春意渐浓，青海大部不但没有夏天的感觉，反而温度骤降，冷风一吹，甚至有种重回冬天的感觉。

此次降雪使青海省部分高海拔地区道路路面结冰，车辆通行困难，加上降雪期间能见度低，使车辆通行雪上加霜。记者从西宁市汽车站了解到，受此次强降雪影响，截至15日12时，当天上午西宁通往门源的班车全部停运。

气象专家表示，此次降水天气过程有利于农作物生长发育、花草树木发芽展叶和牧草及时返青，但对部分高海拔地区道路交通安全带来影响。从最新预报显示，此次雨雪天气将会持续至16日。

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