多家中国旅游网站已无赴朝鲜跟团游产品

（联合早报网讯）中新经纬客户端发现，近期中国国内最大的旅游网站之一携程下架了所有朝鲜游产品。

在携程网站上输入“朝鲜”搜索全部产品，显示“没有找到符合条件的相关产品”。携程客服称，2016年年底至今年年初便已经下架了赴朝鲜游的所有产品，具体下架原因和重新推出时间尚不清楚。

事实上，不只是携程，在凯撒旅游、中国国旅、同程旅游等众多境外游服务提供商网站上搜索“朝鲜”也未能搜到相关产品。

同程旅游客服称，之前同程网有去朝鲜的跟团旅游服务，但近期已经下线，具体什么时候恢复尚不清楚。上述客服并表示，近期私人定制去朝鲜旅游的服务也已经暂停。

中国国旅则称，之前官网有去朝鲜的跟团服务，但是一直以来报名的人不多，不存在下架之说。中国国旅客服称，目前没有收到国家旅游局关于暂停提供去朝鲜境外旅游服务的通知。中新经纬客户端在国家旅游局官网也并未发现相关通知。

不过，记者发现国旅等均公司仍可以接受赴朝产品私人订制。一旅行社中介向记者推荐了数款去朝鲜的产品，最早可于4月28日出发，并称“保证可以发团”。当记者问及如果国内航空公司暂停相关航班会不会影响出行时，上述中介称其提供朝鲜航空的机票，因此不受影响。

昨天（14日），媒体报道称中国国际航空公司将于17日起暂停北京至平壤段航线。此前，国航是除朝鲜高丽航空公司外，唯一运营朝鲜航线的航空公司。不过，国航随后通过媒体辟谣称，国航并未停止北京至平壤航线运营，只是根据客票销售情况临时取消了部分航班，后续将根据客票销售情况安排航班。

同时，中新经纬客户端也发现，众信旅游、途牛网等旅行网站迄今为止并未下架相关产品。不过，记者致电众信旅游客服时，对方表示需要再度和航空公司进行确认，下周一（17日）才可以确认能否成行。

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