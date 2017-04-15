越南17岁女生被拐至中国为人妻获解救

（联合早报网讯）广西东兴警方今天（15日）披露，当地警方联合山东警方昨天（14日）将解救的两名被拐卖越南女子遣送出境，并移交给越南芒街市公安局处理。

据中新社报道，4月6日，广西东兴市公安局接到越南芒街市公安局转来的越南公安部刑侦局的通报。通报称，2016年11月5日，越南女子陈氏迷（2000年出生）参加校庆纪念活动后一直未见回家，其家人多次寻找无果。

过了一段时间，陈氏迷的父亲接到一名巫姓男子打来的电话，称已将陈氏迷带到中国山东省德州市嫁人，让他们不用再寻找。随后，越南公安部刑侦局获报立案侦查，抓获拐卖陈氏迷的越南籍犯罪嫌疑人，同时要求芒街市公安局请求中国广西东兴市公安局配合调查，解救受害人陈氏迷回国。

接到越南协查通报后，广西东兴市警方立即启动中越（东兴市—芒街市）警务合作机制，上报防城港市公安局刑事侦查队报告广西壮族自治区公安厅，通报山东省公安厅配合解救。

2017年1月，山东省德州市临邑县公安局在平时工作中已解救出被拐卖的陈氏迷。接到广西的通报后，进一步核实陈氏迷身份。同年3月，山东省德州市临邑县公安局又解救出另一名被拐卖的21岁越南女子家氏宁。

4月13日，临邑县警方将这两名被拐卖越南女子送到东兴。

4月14日，东兴市警方依照警务合作机制，将两名被拐越南女子在东兴口岸通过边防检查站遣送出境，移交越南芒街市公安局。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅