大陆异议人士张向忠在台“脱团”下落不明

（联合早报网讯）中国大陆异议人士张向忠12日抵达台湾参加八天七夜的环岛旅行团，预定19日离台，却在13日自行“跳机”脱团，台湾交通部观光局目前已接获通报，但迄今尚未与张联系上。

据中央社报道，张向忠12日抵达台湾参加环岛旅行团，未料在第二天时却突然“跳机”脱队。

张向忠报名参加的为八天七夜旅行团，预计19日离开台湾，但在13日却自行脱队，导游发现张失踪后，立刻通报交通部观光局，迄今仍在联系当中。

他本人今天对中央社表示，目前在台湾有人协助提供居所，如果时间安排允许，他预计17日前往拜会“台湾关怀中国人权联盟”、18日赴行政院陆委会申请政治庇护。

报道说，张向忠是中华人民共和国新公民运动成员之一。2013年7月，他曾因为“涉嫌扰乱社会秩序罪”被公安局逮捕。

外媒报道，张向忠受到民进党前党工李明哲妻子救夫行动感召，日前趁在台湾旅游时决定脱队“跳机”，将向政府寻求政治庇护。

李明哲是NGO工作者，长期关注中国民间社会发展与维权人士议题，他被中国大陆相关单位以“涉嫌从事危害国家安全活动”为由调查，失联已近一个月。其妻李净瑜日前打算赴北京寻夫，却遭陆方注销台胞证。

张向忠14日曾透过外国媒体访问时表示，曾因在大陆参加公民运动，入狱三年，去年获释仍遭监控骚扰。12日到台湾旅游时，他看到李净瑜捍卫丈夫和国家尊严的作为，深受震撼鼓舞，因此决定脱队“跳机”，将向政府寻求政治庇护。他更称“哪里有中华民族骨气的人在那，我就留在那！”。

据报道，张向忠出生于山东曲阜，今年48岁，曾参与大陆新公民运动，入狱三年，2016年7月获释。

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