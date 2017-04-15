媒体统计贪官“捞一亿”要多久

（联合早报网讯）（北京综合讯）中国首富王健林形容挣一个亿是“小目标”，那贪腐官员敛财一亿元（人民币，下同，2029万新元），需要多长时间？有媒体统计时发现，捞钱最快的官员平均每年有近两千万元“入账”，捞够一个亿，只需要五年多。

《北京青年报》旗下的微信公众号“政知圈”昨天统计涉案过亿的“大老虎”，发现亿元贪腐级别的落马官员中，大多都有十年以上的“捞钱史”。

捞钱速度快者以白恩培与朱明国代表，后者在广东省政协主席的位置上落马，他在12年内涉案2.31亿元，平均每年1900多万；前者为全国人大环境与资源保护委员会原副主任委员，曾出任中共青海省委书记、云南省委书记，他13年时间里涉案2.46亿元，平均每年1900万元左右，按照两人的速度，破亿只需五年多。

全国政协原副主席苏荣被查明在2002年到2014年间受贿1.96亿元，敛财一亿需要六年多；河北省委原常委、秘书长景春华被查到在主政河北承德市、主掌衡水市，以及任省委常委的12年里受贿1.5亿，在八年里累积了一个亿。

在“亿元俱乐部”的大老虎中，敛财速度慢的，平均每年贪腐金额也在五六百万左右，十多年后，也可“捞够一个亿”。

最高人民法院原副院长奚晓明受贿1.14亿元，平均每年600多万元，破亿用时16年；青海省委原常委、西宁市委原书记毛小兵被控受贿1.048亿元，涉案时长共18年。

另一方面，政知圈的上述统计中，并未列入一些涉案数字未被官方公布的“大老虎”，这部分落马官员的涉案金额可能更高，敛财速度可能更快。

香港《凤凰周刊》曾报道指出，原解放军总后勤部副部长谷俊山（中将军衔）涉案案值300亿元，谷贪污受贿6亿。此外，已故原中央军委副主席徐才厚被查时，办案人员在其豪宅中查出一吨多重的现金，以及不可胜数金银珠宝与古玩字画。

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