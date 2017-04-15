学者：半岛爆发大规模军事冲突可能性“微乎其微”

（联合早报网讯）林子恒 北京特派员

朝鲜在纪念国父金日成诞辰105周年的阅兵仪式上首次展示潜射弹道导弹，分析认为，潜射导弹比陆地导弹更机动，对朝鲜来说具有重要的军事威慑意义，朝鲜最高领导人金正恩应该会满足于借此向国际社会发出的警告，不会再进一步冒险于近期进行第六次核试验。

学者判断，朝鲜半岛局势还未失控，爆发大规模武装冲突的可能性“微乎其微”。

4月15日是朝鲜最盛大的节日“太阳节”，平壤今早举行了大规模阅兵仪式，并在仪式上首次展示三枚潜射弹道导弹。

复旦大学国际问题研究院韩国朝鲜研究中心常务副主任蔡建接受《联合早报》访问时分析，朝鲜此前一直都在发展陆上导弹，而美韩在韩国部署的萨德反导系统，能有效防御陆地导弹的威胁。

如今，朝鲜若确实拥有潜射导弹技术，这意味着平壤将能用潜艇承载导弹并绕到敌人后方发射，大大提高了朝鲜导弹的机动性和战略打击能力。

而随着这几枚潜射导弹的亮相，金正恩政府在“太阳节”前后进行第六次核试验的可能性反而锐减。

蔡建说：“朝鲜没必要一下子把所有看家武器都端出来，它应该会选择一步步向国际社会展示他的报复能力。”

再说，目前朝鲜面临的外交局势非常严峻，不仅受到空前严厉的经济制裁和美国的军事威胁，就连被视为朝鲜唯一盟友的中国都向平壤发出了非常严厉的警告。

蔡建说：“朝鲜前几次的核试验都选择较有利的时机进行，而现在的情况对朝鲜非常不利，金正恩应该不会在这个时候冒险做核试验。”

吉林大学公共外交学院副教授孙兴杰也在《人民日报海外版》微信公众号“侠客岛”撰文说，中国六方会谈代表武大伟今天前往朝鲜，平壤估计不会在这个时候进行核试验。

孙兴杰说：“朝鲜接受中国的‘穿梭’外交，以核武换和平、换生存，在眼下变得比较可能，也可行了。”

不过，美国近期频频释放可能对朝鲜动武的信号，还是为东北亚局势注入了不安的气氛。

据中国外交部网站消息，中国外长王毅14日晚同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时说，防止半岛生战生乱，符合中俄共同利益；把各方拉回到谈判桌来，也是中俄共同目标。中方愿同俄方紧密配合，促使半岛局势尽快降温，推动有关各方恢复对话。拉夫罗夫则表示，愿意同中方继续保持密切战略沟通与协调。

北京一贯的立场是呼吁半岛各方保持克制，重回谈判。不少中国学者认为，作为朝鲜的近邻，中国最担心战乱及金氏政权崩溃后所可能带来的难民潮和核污染。

蔡建说，目前各方都不愿意卷入一场战争中，美国很难单独对朝鲜采取军事行动。他认为，华盛顿近期的表态只是希望能对平壤起到警示作用，并不意味着美国已准备随时开战。

蔡建判断，无论美国总统特朗普的个性多冲动，他都会受到美国国家利益的制约，不太可能贸然对朝发动攻击。

孙兴杰也说：“对于韩国来说，战争才是最糟糕的选项，毕竟首尔就在三八线边上，对韩国来说，首尔就是朝鲜的人质，哪怕有十枚二十枚炮弹落入市区，都会带来恐慌。”

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