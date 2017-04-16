台续列美汇率观察名单 学者：出口商自求多福

（联合早报网讯）台湾继续被美国列为外汇操纵国观察名单，学者认为，美国在措辞上虽然“警告”的意味淡了，但“提醒”意味不减，央行很难再用过去的手法来干预汇市、稳定汇价，随着国际政经局势变化及国际资金杀进杀出，未来汇市大幅波动难免，出口厂商恐要自求多福。

据联合新闻网报道，美国外汇报告指出，台湾有干预外汇的历史纪录，希望台湾当局做出可持久的政策改变，在特殊情况下才可以进行有限度的外汇干预，并增加外汇市场干预与持有情况的透明度。政大金融系教授殷乃平表示，央行自认已从二项指标符合降为一项，没有再持续单边干预汇市，但美国不一定这样认为。

元大宝华经济研究院院长梁国源认为，在美国提醒意味不减之下，未来央行的态度对新台币走向的影响将大为降低，顶多只能“顺势而为”。资金的流向将是未来影响新台币汇价的主要因素，从台股的走势可以观察新台币汇价的趋势。

若新台币汇价与台股走势背离，梁国源指出，主要就是受美元指数影响了新台币的汇价。国际重大政经突发事件发生，例如东北亚情势紧张或美国总统特朗普有任何政策宣誓，都会造成新台币汇价剧烈波动。

波动过大的汇价使出口商哀鸿遍野，梁国源说，目前台湾出口数据表现亮丽，显示厂商虽有汇损，但货品销售没有问题，客户没有流失。台湾厂商是全球供应链的一部分，出进口的汇率因素会相互抵销，但多少会少赚一点。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅