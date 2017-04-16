林忆莲《歌手》摘冠 张惠妹助阵帮唱

（联合早报网讯）湖南卫视音乐竞技节目《歌手》15日晚落下帷幕，香港女歌手林忆莲在好友张惠妹的“助攻”下，成功摘得“歌王”桂冠。

据中新社报道，当晚共有八组歌手进入“歌王之战”的终极对决，分别为张杰、张碧晨、狮子合唱团、袁娅维、李健、林志炫、迪玛希和林忆莲。根据赛制，每组歌手仅有一轮演唱机会，分别与帮唱嘉宾完成演出后便由现场观众进行投票，最终结合半决赛的成绩决出冠军。

一曲定乾坤的残酷赛制，让每组歌手都卯足全力，纷纷找来重量级嘉宾帮唱。张碧晨“合体”杨宗纬演唱了热播剧《三生三世十里桃花》的片尾曲《凉凉》，引来现场观众欢呼；李健找来相声演员岳云鹏助阵，一首串烧歌曲《唐僧在女儿国抒怀并看着女儿国王的眼睛》笑果十足；凭借海豚音和高颜值走红的哈萨克斯坦歌手迪玛希，则“牵手”尚雯婕带来迈克杰克逊《Earth Song+Dangerous》串烧。

在半决赛中位列第一的林忆莲压轴出场，和张惠妹搭档演唱《也许明天》。两人无论动作还是和声都默契十足，再次掀起全场高潮。最终，林忆莲以半决赛和决赛得票率均列第一的好成绩获封“歌王”。

夺冠后的林忆莲不禁喜极而泣，她连连感谢现场观众和并肩作战的歌手。她说，自己通过《歌手》舞台学习了很多东西，也得到很多灵感，一路走来非常开心。

《歌手》由《我是歌手》第五季改名而来。孙楠、邓紫棋、曹格、李克勤、容祖儿、黄致列等来自两岸及香港、韩国、马来西亚等地的数十位歌手都曾参加过《我是歌手》，前四季冠军分别为羽泉组合、韩磊、韩红和李玟。

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