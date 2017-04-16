中国多个旅行社下架朝鲜游 回应：不是热门旅游国家

（联合早报网讯）近期，中国国内一些大型旅行社陆续下架了朝鲜旅游产品。4月15日，在携程、同程旅游、驴妈妈、众信旅游、凯撒旅游等旅行社的网站上已经无法搜索到赴朝鲜旅游产品。至于这些旅行社为何不售卖朝鲜游产品，旅行社方面却大多没有给出明确回复。

据澎湃新闻报道，事实上，早在去年，许多旅行社便开始不再销售赴朝鲜旅游的产品。携程工作人员透露，2015年至2016年间曾经供应国朝鲜旅游产品，但大约在2016年下半年开始，相关产品便陆续下架。至于下架原因以及未来是否会再上架，该工作人员并没有透露。

同程旅游方面给出的回复也大致相同，工作人员表示曾经有过朝鲜旅游产品的供应，但却在近期下架了，但当记者问及何时恢复相关产品供应，工作人员也称尚不清楚。

驴妈妈工作人员则表示，因为朝鲜并不是热门的旅游国家，因此近期驴妈妈便没有销售朝鲜游的产品。驴妈妈工作人员还表示，相比朝鲜游，临近朝鲜的中国吉林省有不少朝鲜风情的民俗园却比较受到游客欢迎。

此外，上述旅行社并未透露有收到过国家旅游局关于暂停提供去朝鲜境外旅游服务通知的情况。

事实上，虽然有不少旅行社“断供”了朝鲜游产品，但朝鲜游并未全面“断供”。澎湃新闻在去哪儿和途牛网上看到，赴朝鲜旅游的产品仍有销售。

在去哪儿网上，搜索从北京或上海出发赴朝鲜旅游的团队游产品，都能搜索到数十条相关产品销售链接，行程天数大多为4至6日。而从沈阳、丹东等地发团短期边境游产品也为数不少。

途牛网的朝鲜游产品也尚未下架，截止4月15日晚，仍能从途牛网上搜索到从上海、深圳、广州、丹东等地发团的朝鲜游产品共计10个。

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