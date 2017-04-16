（联合早报网讯）“保定购车摇号于2017年6月1日开始实行，购车必须摇号”，自4月10日开始，在网络传言的影响下，雄县、安新、容城三地购车人数明显多于往常。对此，雄安新区三县公安部门澄清“购车摇号”谣言。目前，车市已趋于平稳。

据河北日报报道，4月10日前，网上出现了“保定购车摇号于2017年6月1日开始实行”的传言。4月10日至14日，在三地汽车销售公司、车辆购置税缴费处及车管所，出现了排长队办理购车业务的现象。

出现“炒车”现象后，三县公安部门第一时间在办理业务场所及官方微信上辟谣。容城县车管所4月11日向公众澄清：购车必须摇号的消息纯属虚假信息，系为谣传，请广大群众买车要慎重，不要盲目跟风。安新县公安局通过微信发表声明：谣言引起民众担忧，引发购车热潮，经查实，目前安新交管部门并未接到相关通知，该信息为谣言。在此提醒大家，不要传谣，如有车驾管方面的业务变动，交管部门会及时通过官方途径告知大家。

目前，三地群众购车已趋于理性，汽车销售量逐渐回落。4月15日，在容城县惠友超市门前的车展上，只有少量咨询者进行询问，几乎没人购买。在容城县润昌汽贸大厅里，记者碰到了两位来自附近村子的购车人，他们告诉记者，自己“本来也有买车需求，所以来看看”，同时表示自己并不相信社会上“炒车”的谣言，“公安部门都辟谣了，如果买了车不用，不就成了二手车，砸到自己手里了吗？”

据了解，相关部门正在核查该信息散播源头，对造谣、传谣者，公安机关将依法追究其法律责任。

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