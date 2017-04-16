著名学者福山：中国民族主义若失控恐玩火自焚

（联合早报网讯）国际知名政治学者弗朗西斯福山（Francis Fukuyama）受邀到台湾演讲。福山指出，美国很难接受与中国大陆共同建立国际秩序，并成为平等的策略合作伙伴；中国也因历史经验及其政权在国际正当性的问题，很难扮演像美国从二战后在国际舞台扮演的角色。

据联合新闻网报道，福山认为，随着中国快速崛起，美国目前很难接受与中国共同建立国际秩序，并成为平等的策略合作伙伴，因为大部份的美国人还没做好接受的准备。例如在美国在抵制亚投行这件事上，就可见一斑。

不过，福山也点出，中国无法像美国在二战后在国际舞台扮演的角色，既是世界强权、又为国际社会创造许多公共财。除了历史经验的原因，中国政权每当认为难以抚平人民心中的不满，就会高举民族主义大旗，这让他感到担心且害怕，中国大陆政权等于是操弄民族主义，而且是由政府操弄。

他观察到，一般中国的老百姓提到南中国海问题或邻国争议都非常愤慨、极度不满，这是一股很可怕的势力，政府一开始想要操弄这样的情绪，但若一不小心失控，会玩火自焚。

提及习特会，福山认为，一次的高峰会不需做太多解读，中国很聪明，知道特朗普口无遮拦，因此，他们的因应之道是冷静以对，希望与美国建立良好关系，因还有南中国海、朝鲜等问题更为棘手，反而是大家应该注意的。至少可知，习特会没有在实质问题上达成协议，因此不需过度解读。

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