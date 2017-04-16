Uber回归台湾引发计程车业者担忧 研究建议单独设“约租车”

（联合早报网讯）Uber跟租赁车业者合作回归台湾，引起计程车业者担忧分食市场，且租赁车驾驶只须考取职业驾照，不需执业登记证，车辆也没有强制纳保乘客责任险。

据中时电子报报道，台湾交通部运输研究所去年9月已在研究中建议，应从小客车租赁业独立出“约租车”，明确定义费率由业者自行订定，但应纳保乘客责任险，同时针对计程车也增列多元化计程车，但不若目前已上路方案仅部分松绑费率，而是由业者自行订定。

该研究名为“汽车运输业管理相关规定法制化作业之研究–计程车及小客车租赁业”，去年9月由运研所出版。

研究强调，“计程车客运业”及“小客车租赁业”有各自营运特性，也有相互重叠之处，因此研究关注目前分类方式有无更妥适作法。研究也参考日美德英计程车及租赁车法规，并访谈各业者。

研究建议，可依乘客搭车前所能掌握交易资讯，将营业小客车分成“计程车”及“约租车”。计程车跳表、可巡街揽客，但乘客上车前所能掌握交易资讯相对不透明；约租车不跳表，乘客上车前能掌握车资、驾驶资讯，但车辆不可巡街揽客或路边排班，应用网络叫车、电子付款，不收现金等。

至于具体如何规范约租车，研究列举，每辆车须有一定额度乘客责任保险、使用小客车型式不限、驾驶领有职业小客车驾驶执照、约租车执业登记证等。

不过，即便设置约租车仍为营业车，跟Uber追求私有车随时可投入载客的共享经济是否有差距，仍有待观察。另外，业者观察，计程车执业登记证已被诟病，在GPS出现后不必再严考地理常识，有松绑必要，若约租车要制订相关规范应一并检讨。

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