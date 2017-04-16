德媒：本世纪中国或有两亿人因吸烟死亡

（联合早报网讯）德媒称，世卫组织和联合国开发计划署4月14日发表报告指出，烟草消费在中国不仅造成大量人口过早死亡，而且其经济代价长远来看也是中国所无法支付的。该报告建议提高烟草税，以及实行全国禁烟令。

据参考消息网引述德国之声电台网站报道，一份调查报告显示，与吸烟有关的疾病本世纪内在中国将一共造成2亿人死亡，并导致数千万人陷入贫困。

报道称，中国是全世界最大的烟草消费国和生产国，烟草制造业给政府提供了巨额税收收入。

2015年，烟草行业实现税利总额11436亿元，同比增加919亿元，同比增长8.73%；上缴财政总额10950亿元，同比增加1840亿元，同比增长20.2%。

不过根据世界卫生组织(WHO)和联合国开发计划署(UNDP)4月14日发表的报告，这个亚洲大国如果不在短期内尽快减少吸烟人口的话，将会付出巨大的经济代价。

报道称，这份题为《中国无法支付的账单》(The Bill China Cannot Afford)的报告估计，2014年，烟草消费所造成的经济损失为3.5亿元人民币，是2000年的10倍。

世卫组织驻华代表施贺德在一份声明中表示：“如果不采取行动(降低吸烟死亡率)并且调整政策的话，其后果将是灾难性的，不仅仅对于全中国人民的身体健康，对于中国整体经济来说也是如此。”

报道称，该报告对于吸烟所造成经济成本的统计包括了治疗与吸烟有关疾病的直接医疗费用，以及因为吸烟而导致丧失劳动力所造成的间接经济损失。

“在中国，烟草消费所造成的经济成本迅速增加，这一发展趋势已经不具有可持续性。”施贺德博士补充道。

据估计，在中国28%的成年人、50%的男性都是经常抽烟的“烟民”。

该报告还指出，农民工的吸烟比例比其他群体更高，而且在城市务工的农民如果因为吸烟而导致疾病需要缴纳高昂的医疗费用，就会面临陷入贫困的风险。

世卫组织和联合国开发计划署因此建议中国政府参考北京和上海等地禁止在绝大多数公共场所吸烟的政策，在全国范围内实行禁烟令。

报道称，然而，全面实行禁烟令在中国可能会遇到巨大阻力。该报告还敦促政府提高烟草税，让吸烟的成本变得更高。在2015年加税之后，烟草零售价格上涨，但在中国一包普通的香烟价格仍然仅为10元左右。

报告指出，只要将香烟零售价格提高50%，就能在未来50年避免2000万人因吸烟而过早死亡。

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