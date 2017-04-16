朝鲜拉高区域紧张 吕秀莲：台湾应宣布成为“中立国”

（联合早报网讯）朝鲜昨天大秀特秀新式武器，引发区域紧张。台湾前副总统吕秀莲今天以为“台湾和平中立化的展望”为题，她指出，面对局势不稳定、战争可能爆发的东亚情势，台湾应该尽快举行公投，宣布台湾成立中立国，才能确保台湾免不成为参战国、确保和平中立。

据联合新闻网报道，吕秀莲说，自己非痴人说梦，如南极公约目前已经有51个国家签署参与，共同认定南极洲事非核、非武之区域，要共同维护该地区的和平；她也说，蔡英文总统也应该加入签署。

对于朝鲜昨天引发的紧张情势，吕秀莲说，很多媒体都已加强讨论与报道，也有许多学者专家在谈此事，但在她看来，多少有点隔岸观火的意味，反映出大部份人除非战争发生，否则无法体会到战争的可怕。吕并批评蔡英文政府，似乎有点“置身事外”，“不知道是政府处变不惊，还是麻木不仁？统统没有表示意见！”

她说，韩国两次内共都影响台湾，包括1984年的东学党政变，引爆甲午战争，让台湾莫名其妙被割让给日本50年，又如1950年的韩战，让美国将台湾纳入防御体系中，阻止中共攻台机会，包括日后签订的中美共同防御条约等。吕秀莲说，这些韩国的战事都与台湾无关，但台湾却都被影响，因此台湾这次绝不能置身事外。

因此，她主张，台湾应该举行公投，通过台湾成立中立国，如此只要战争发生，战争国不可强迫中立国参战或提供物资；而中立国家至少可达成三项目标，政治上要捍卫国家主权、经济上因拒绝战争可全心致力国家建设，以及文化上可塑造民族认同等，“用公投宣示台湾永久中立和平，就可在东亚地区毅力不摇，维持整个和平局势。”

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