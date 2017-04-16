突袭停播中广 蓝委：蔡英文比陈水扁还毒十倍

（联合早报网讯）国民党立院党团今举行记者会，抨击NCC突然收回中广频道手段粗暴，让听众及员工都非常错愕。国民党团书记长王育敏指出，中广收回等待原民台和客家台开播期间，中间将空白4000个小时，不知道蔡政府在急什么？国民党立委费鸿泰则讽刺，NCC已变成民进党的“附随组织”，完全失去独立公正。

据联合新闻网报道，国民党书记长王育敏直指NCC说谎，说原民和客家频道6月就要开播，但原民澄清准备不及，8月才有“可能”开播，还不确定是否能如期开播，“NCC应保有独立超然的精神，不是变成绿色NCC”。

王育敏表示，客家台6月14日才开播，原民台则要等到8月，中广音乐网与宝岛网2频道讯号因此分别要空白至少60天（1440小时）、105天（2520小时、3.5个月），蔡政府还没配套就急急忙忙出手，唯一的目的除了政治追杀还剩什么？

费鸿泰批评，“蔡英文比陈水扁还要毒十倍！”费指，当年前总统陈水扁要把中广频道收回，当时立法院强调不能有针对性，应该要将所有公营电台，包括警广、台北电台等频道一起收回，行政院后来停留在讨论的阶段；99年中广向行政院提出诉愿，也提出要收回不能只收中广，要将所有公营的电台都收回。结果蔡英文上任不到一年，就粗暴收回中广。

费鸿泰痛斥，“现在的NCC根本就是民进党的附随组织”，完全遗失掉它的公正、独立和客观，费更指民进党中央跟民进党党团有一群人专门在处理这些事情，将黑手伸入NCC，让NCC成为黑机关，民进党实在可耻。

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