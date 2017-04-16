17岁日本姑娘连克中国女乒三将 孔令辉：她技术比中国队先进

（联合早报网讯）日本姑娘平野美宇注定在无锡亚乒赛上度过了一个难以忘怀的17岁生日。她在14日生日当天击败了大满贯选手丁宁，15日又连续战胜朱雨玲和陈梦，夺得了一个含金量极高的亚乒赛女单冠军。

据新华社报道，平野美宇的“一鸣惊人”并非偶然，为了在2020年东京奥运会上和中国队一争高下，日本启动了乒乓球“2020计划”，同为2000年出生的平野美宇、伊藤美诚等年轻球员就是他们计划中的“黄金一代”，在这个计划里，让年轻选手在很小的年龄就频频征战国际比赛是重要一环，这让日本年轻选手早早就获得了大量比赛经验，本届亚锦赛也不例外，头号球星石川佳纯高挂免战牌，三名17岁小将平野美宇、伊藤美诚、早田希娜成为球队的绝对主力。

有了足够的锻炼机会，再加上2015年更换教练对打法进行革新，平野美宇进步的速度可谓惊人，去年她成为最年轻的世界杯女单冠军，今年初又成为日本最年轻的全国冠军。

如果说去年的世界杯冠军因为中国两大高手丁宁和刘诗雯退赛而显得成色不那么足，本届亚乒赛的冠军可谓含金量十足，要知道，在本次比赛前，平野美宇从没有赢过中国选手，和丁宁交手甚至没有赢过一局。

她的进步有目共睹，刘诗雯在女团决赛后就说她的进步很多，曾两次击败她的陈梦在决赛后直言“有些超乎自己想象”，孔令辉更是给出了“技术比我们先进”的至高评价。

在赢得这次比赛后，平野美宇感觉自己和中国“超一流选手”的距离接近了，“已经打败了奥运冠军，我觉得努力了就能做好，目标是东京奥运会拿两块金牌。”这是在逆转战胜丁宁后平野美宇面对媒体时放出的豪言，15日她又补充说：“问题不在于能不能得这个冠军，设定这个目标才是最重要的，这没什么可遮掩的。”

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