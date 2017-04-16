台湾学者朱云汉与福山对谈：中美交锋对全球政治有什么影响？

（联合早报网讯）美国学者福山（Francis Fukuyama）14日至15日连续两天在台北发表演讲；他昨天在会上就“中美争锋及其影响”课题与中研院院士朱云汉对话。以下是取自《天下杂志》网站、两位政治学者对话的摘要：



中美可能共治国际秩序吗？

福山：中美关系首先要区分经济关系和战略关系。经济方面中美较有竞合机会，但战略方面会是零合游戏。

较有意思是，奥巴马处理和中国的经济关系，是当成零和游戏。譬如TPP倡议，被很多人解读是美日要透过贸易协定来防范中国。因为若真要促进经济合作，就应该邀请中国。特朗普一上任就退出TPP，可能是他不了解奥巴马的用意。

另一个例子是亚投行。奥巴马想要抵制，但日本和美国其他盟邦却没有跟进。事实上，亚投行是中国想要证明它具有用国际标准来主导国际组织的能力，如果美国加入，反而可以发挥更大影响力。

但一带一路和亚投行不同，这是中国对欧亚很有企图心的战略，我认为两国合作空间有限。但我相信这方面中美有合作空间，譬如网路世界是没有规则的化外之地，中美应该合作共同制定游戏规则。另外美国已经在其他国家没有大手笔的基础建设投资了，这点是可以向中国学习的。

朱云汉：我同意福山教授，中美在战略领域的合作空间相对有限。历史上的国际秩序转移，从一个超级霸权转移到另一个，彼此要合作很困难。之前确实有和平转移的先例，譬如一战和二战间英美的权力转移。这两个盎格鲁－撒克逊民族国家有密切文化关联，政治体制也没太大不同，但美中的差异就很大。

目前国际局势处于高风险阶段，很多人认为中国可能取代美国地位。外界都在担心，中美对峙局势可能进一步升高，造成军事冲突，尤其在东亚问题争议上，如果两个强权升高到核武对峙，后果不堪设想。

尽管如此，我认为双方都还是会节制，两国会有非正式管道避免误判。当然双方都不愿意过度示弱，但至少不会让这些议题超出可控范围之外。美中两大经济体也有非常紧密关系，包含金融体系、贸易体系、全球供应链是紧密相连的，这中间有很多互惠合作空间。

我认为未来10年，美国精英可能要辛苦学习适应这个现实，在各领域承认美国地位真的可能被中国取代，而且不见得能反转。



中国未来会在国际舞台扮演什么角色？

福山：如果中国要在国际舞台扮演如美国二战后的角色，除了世界强权外，也愿意为国际社会创造更多公共财，但中国很难做到，主要是历史让中国绑手绑脚。中国共产党高干普遍对过去列强入侵有阴影，认为自己是国际体制下的受害者。另一方面是中共政权正当性的问题。

中共每次遇到与邻国的争议，会用民族主义大旗来平复民怨，这是我比较担心的。譬如最近萨德部署让中韩关系紧张，你会发现中国政府无法压制民众怒火。一开始中共想操弄民族主义，但失控就会玩火自焚。当然现阶段中国经济成长率不错，虽然趋缓至少还有6-7%成长率，中共还不需要以民族主义作为工具。

我们要思考的是，一旦中国经济衰退时会怎么样？我认为中国经济发展模式无法持久，因为没有一个大型国家可以维持高成长不坠。一旦中国经济衰退，中共正当性就会被强烈质疑。因为经济表现好是中国共产党的正当性来源，一旦经济不再是政权的护身符，就可能诉诸军事手段，当然现在还不须面对。

朱云汉：我认为中国崛起速度远远超乎他们预期。中国无论在现实政治或心理上，的确还没有准备好扮演全球领导者的角色，他们也不想接手美国的霸权。

但中国已经根据自身国家利益在建立平台，有点类似“区域+1”的模式。譬如亚细安加中国、拉丁美洲加中国、中东加中国，中国可以透过这个平台深化关系。我认为这是对彼此有利的做法，让中国可以一直站在重要位置。

从亚投行、银联卡、优酷网、微信等，我们都可以看到中国积极在各领域建立相对于美国的平行机制。我认为中美竞争的主要领域不在政权正当性，而是科技创新和国际政治。

科技创新是最重要的指标。如何降低新科技对社会稳定带来的冲击，会是21世纪治理最主要的课题。哪个体制可以善用新科技、创造更多成长、打造更有效率的政府，还可以在法规上回应变迁，提供公共服务，可说是政治、社会、经济各层面的竞争。美国观察家如Thomas Friedman就担心，中国在智慧城市、绿色科技、物联网的发展速度已经快于美国。

再者是国际政治。美中哪个国家更可以促进新兴经济体达成共识，进一步推动全球治理的行动计划？PwC（跨国会计师事务所PricewaterhouseCoopers）预测，2050年全世界八大经济体，只有美日是现在的G7，德国会是第九大，英国会是第十，中国、印尼、印度、巴西会是未来的新兴经济体。因此我认为新兴国家会是真正重要的竞争场域。

现在很多东亚国家会避免和中国尖锐对立。中国是区域的经济成长火车头，也提供许多基础建设的融资和直接投资，东亚各国会希望美国还是这个区域的终极保证者，但也意识到中国未来的国际影响力是有潜力凌驾美国。中国就是亚洲国家，东亚国家的长期发展和中国息息相关，因此大部分国家不可能把中国真的当敌人。我相信台湾也受到这个地理制约，我们不是随时可以开走的航空母舰。



美国模式VS. 中国模式谁占上风？

福山：一带一路是个重要议题，关乎中国模式是否可以成功。

据我所见，一带一路和过去中国与拉丁美洲、非洲建立关系的方式不同，过去是进口这些地方的商品到中国销售，但现在是中国要将重工业外移到中亚等其他国家，让中国成为世界经济的中心。如果真的做到，会大幅改变目前只以美国为中心的经济体系。

但客观来说，中国有很大挑战。因为基础建设导向的经济成长可能在中国可行，但到中亚、中东，有很多难以控制的因素，譬如个别国家的政局和合作态度，再加上中亚是直通俄罗斯的影响范围，现在中俄关系不错，但我不认为俄罗斯会愿意在一带一路和中国合作，这当中还有很多不确定性。

虽然过去10年中国取得重大成就，但政治经济发展不能只看短短10年。

中国优势是有很多资金投入超大型计划，因为政治体制可以十分有效率，这是美国或世界银行无法比拟，因为他们要公开招标，也要受国会监督。但别忘了，美国、世界银行等西方机构的核心价值是法治，这样的体制对长期发展是有好处的。

我们看到中国在刚果、委内瑞拉、萨尔瓦多等一些国家进行投资，宣称不介入内政，但这些投资亏损也衍伸出对环境的伤害，以及漠视劳工权益等问题。因此我们要评估北京模式还是华盛顿模式哪个比较好，最好要谨慎，因为法治还是重要关键。

所以我不认为中国模式可以出口到任何地方，因为这和中国个别的文化条件有关，很难放诸四海皆准，可能有些比较独裁的政权会假装他们遵循中国模式，但不见得如此。而美国模式已经是成功出口到其他国家，包含台湾。

朱云汉：我想最终美国或西方社会都会经历和中国相互适应、调整的过程，我认为最后会是溷合的体制和系统，让不同想法、文化并存。但我相信未来中国模式和美国模式会互相竞争，特朗普胜选基本上确认了这个态势。

然而有很多条件仍对美国有利，譬如美国地缘环境相对中国安全，也有很多盟邦，中国边境却有很多不易对付的邻国。另一方面美国有很好的创新能力、学术机构、智库，美元还是全球外汇准备货币，英文也是通行语言，这些都是重要的软实力。

我较担心的是，西方世界力量会逐渐式微，因为美国越来越锁国。即便是特朗普之前，美国国会就想删减外语培训相关经费，也没有意愿进一步巩固国际间的多边机制，种种发展让我们看到美国很多政治人物的短视浅见。当然中美竞争是长期的，必须持续观察才会知道结果。（联合早报网编辑：王纬温）

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