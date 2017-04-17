推动台湾“中立国”？ 学者：内部氛围不足

（联合早报网讯）台湾前副总统吕秀莲多年来推动“中立公投”愿景，以确保台湾不卷入国际战争，台湾有学者回应指，“面对中立，台湾民情氛围更愿意靠拢美日，特别是太阳花学运过后，青年舆论都较偏向仇中。”

台湾醒报报道，面对近日东亚国际情势一触即发的变动，吕秀莲16日在“和平中立与东亚变局”研讨会上再次抛出自己努力多年期望推动的“台湾公投中立国”论点，希望藉由国际法上对中立国的保护，进一步让台湾民众享有永续和平的环境，不要再牵涉入中国大陆、美国与日本之间的角力战中，但在现实面仍待许多困难要一步步解决。

“现在台湾年轻世代的氛围，要推动台湾公投成为中立国家，是很困难的一件事。”台湾政大国关所研究员严震生在研讨会上回应说，假设国际社会认同台湾法理独立，民众也不会想要和平中立，因为在太阳花学运过后，包括执政党立委、年轻世代的声音都污名化中国大陆，在如此仇中的情绪中，年轻人对中立的意识并不够，万一国际情势动荡，立场一定也倾向美国、日本。严震生指出，在对外方面，要对中国大陆阐明台湾在国际上要维持中立的方式，需要面临很大的风险事件。

“在成为中立国的手段上，台湾只剩公投强化正当性的路可走。”淡江战略所长李大中也认为，最大的困境包括如何说服周边国家，要走向中立，中国大陆、美国都会质疑台湾是否偏向另一边，在台湾依旧是中美争议焦点时，“中立很好，但未必是万灵丹”，它需要更多战略性的运筹帷幄。

国家展望文教基金会董事长施正锋则说，中立是一种选项，有的国家是独立后才宣布中立，但有的国家反而是因为中立而取得主权，通常在国际上要成为中立国，其他国家会计算“是否对我有利”，但反过来说，也可说服中美“台湾中立对谁都没害处”，像是蒙古就是因为中立对当年的苏联与中国大陆都没害处，进而成为双方承认的中立国家。对此，严震生也表认同。

施正锋指出，“要让台湾走向中立国家，对外需要深入研究这些中立国当初面临的国际环境有什么条件，持续性地向周边各国游说。”对内则需要凝聚一定的共识。

最后，吕秀莲也说，确实需要从台湾的中立运动开始，不能一昧地骂中国大陆，若此次朝鲜战端是中国大陆所弥平，台湾也需要给予一定的肯定，“既然中国大陆对台的观念一路从血洗、解放、统一，演变到和平发展，振兴中华民族，那么我们需要有新的思维，再让中国大陆转换心态。”

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