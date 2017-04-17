2017“北京跑”吸引两万人参赛 新增人脸识别系统防代跑

（联合早报网讯）2017北京国际长跑节暨北京半程马拉松（简称“北京跑”）昨天（16日）早上在北京举行，吸引了2万1000人参加赛事，其中包括来自22个国家和地区的外籍选手73人。

据中新网报道，本届“北京跑”共设半程马拉松（21.0975公里）、家庭跑（420米）两个项目，起点设于天安门广场，家庭跑终点设于天安门广场，半程马拉松终点设于奥林匹克公园中心区景观大道。

最终本届男子组比赛由肯尼亚选手以1小时11分22秒夺冠，女子组冠军则由坦桑尼亚选手以1小时15分21秒夺得。

新增人脸识别系统防代跑

据赛事组委会秘书长、北京市体育竞赛管理中心主任邵晓军介绍，主办方在此次赛事期间不仅全面提升了服务水平，更新增人脸识别系统。赛事组委会除安排220名田径裁判员，以及1980名竞赛、医疗志愿者进行沿线保障工作外，参加比赛的运动员需从设在天安门广场西南角的20个人脸识别通道，与80个安检口进入起点区。

据报道，人脸识别系统可在1秒内识别运动员身份，不仅为赛事的安全进行提供了保障，也可以防止出现代跑行为。

近年马拉松代跑事件时有发生；2016年12月，厦门国际半马拉松比赛中有两名选手在终点附近猝死，其后组委会通报称，其中一名死者为代跑者，另有30人因转让号码布被罚禁赛。此外，2017年1月日本埼玉县举行的马拉松赛事也爆出代跑风波，一名男子选手被揭发和一名女选手交换比赛服代跑。（联合早报网编辑：王纬温）

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