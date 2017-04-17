台湾陆委会：“习特会”后 大陆加强中共十九大前维稳

（联合早报网讯）针对“习特会”后的两岸情势发展，台湾陆委会今天指出，对岸将持续宣传反独，促进两岸经济社会融合及对台拉拢，并加强控管台海议题，避免中共十九大前出现干扰、变数。

据台湾媒体报道，立法院内政委员会今天（17日）邀请陆委会主委张小月就“习特会后两岸关系之发展与因应对策”专题报告并备质询。

陆委会送至立法院的报告指出，大陆未来仍将坚持去年520以来的对台作为与立场，继续宣示“一中原则”，避免增加中共十九大前的变数。

另一方面，陆委会指出，美中双方这次会晤新建四个对话机制，可以减缓双方在各领域冲突与不确定性；对岸也可能借“一带一路”、区域全面经济伙伴协定（RCEP）等，提升自身在经济整合及全球政经治理影响力。

陆委会认为，北京当局也会借由建构的美中互动架构，试图影响美方对台议题认知与台美关系发展。此外，特朗普年内将赴大陆进行国是访问，也可能影响中美关系与区域情势发展；陆委会将持续关注。

大陆国家主席习近平与美国总统特朗普在美国佛州的会谈（“习特会”）8日落幕；习近平在会中邀请特朗普年内赴大陆国是访问。

大陆外交部长王毅在“习特会”后向媒体指出，中美双方宣布建立外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话等四个高级别对话机制。（联合早报网编辑：王纬温）

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