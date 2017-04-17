中国首季GDP增长6.9% 略高预期

（联合早报网讯）中国国家统计局官网今天发布消息，指中国第一季GDP按年增长6.9%，略高于市场预期6.8%。中央设定今年GDP目标增长6.5%左右。

国家统计局指出，中国一季度国民经济运行开局良好；今年以来各地区、各部门认真贯彻落实中共中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，主要指标好于预期，实现了良好开局，为完成全年发展预期目标打下了扎实基础。

初步核算，一季度国内生产总值18万零683亿元（人民币，下同，3万6588.31亿新元），按可比价格计算，同比增长6.9%。分产业看，以农业、采矿业等为主的第一产业增加值8654亿元，同比增长3.0%；以制造业为主的第二产业增加值70005亿元，增长6.4%；以服务业为主的第三产业增加值102024亿元，增长7.7%。从环比看，一季度国内生产总值增长1.3%。

国家统计局也指出，总的来看，一季度国民经济保持了稳中向好发展势头，经济增速略有回升，结构调整持续推进，创新发展步伐加快，民生改善扎实有效，积极因素累积增多，经济运行开局良好。

不过，国际环境仍然错综复杂，中国国内结构性矛盾还比较突出，巩固持续向好态势尚需进一步努力。下阶段，要切实贯彻落实中共中央经济工作会议精神和政府工作报告部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，有效引导社会预期，深化创新驱动发展，促进经济持续向好，实现平稳健康发展。（联合早报网编辑：王纬温）

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