被称中国台北 张小月：台湾绝非中国大陆一部分

（联合早报网讯）针对中国大陆官媒将“中华台北”改称“中国台北”，台湾陆委会主委张小月今天说，绝对不能接受单方改变名称，台湾绝对不是中国大陆的一部分。

2017年亚洲乒乓锦标赛本月在大陆无锡举行。大陆中央电视台自11日开始在报道时，将“中华台北”改为“中国台北”。

台湾立法院内政委员会今天（17日）邀请行张小月就“习特会后两岸关系之发展与因应对策”发表专题报告，并备质询。张小月会前受访时，面对媒体提问作上述回应。

张小月说，绝对不能接受大陆单方改变名称，“台湾绝对不是中国大陆的一部分”，台湾参加相关国际体育赛事是依照国际奥林匹克委员会所律定的“中华台北”名称。

另一方面，大陆异议人士张向忠参加环岛旅行团12日抵台，却于隔天“跳机”脱团。他声称受到民进党前党工李明哲妻子救夫行动感召，因此希望向台湾政府寻求政治庇护。

对此，张小月说，张向忠本人目前未与政府认可机构联络，若他提出诉求后，会转由主管机关内政部移民署处理，政府相关部门也会讨论。但要先厘清事实状况，才能做后续处理。

她指出，两岸人民关系条例中并没有“政治庇护”，若大陆人士因政治立场与北京当局不同，适用的是专案长期居留。

张小月说，张向忠脱团已违反相关规定，若有需求也应正式提出申请；依照过去案例，相关人士会暂时交由非政府组织（NGO）安置，政府目前已依照两岸旅游协议向对岸通报。（联合早报网编辑：王纬温）

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