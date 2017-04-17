投资及工业超预期拉动中国一季度GDP 或为年内高点

（联合早报网讯）中国国家统计局今天公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。受投资拉动经济回暖势头明显。

据路透社报道，统计局并公布，1-3月固定资产投资同比增长9.2%，高于路透调查中值8.8%。增速比上年全年加快1.1个百分点，比今年1-2月份加快0.3个百分点。

3月规模以上工业增加值同比增长7.6%，远高于路透调查预估中值6.3%。3月社会消费品零售总额同比增10.9%，高于路透调查预估中值9.6%。一季度规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长10%。

报道援引民生银行研究院宏观分析师应习文说，一季度GDP同比增长6.9%，与民生银行的预期保持一致。GDP增速加快，一是受到去年较低基数的影响；二是实体经济复苏特征较为明显，从工业看，1-3月份工业增加值同比增长6.8%，明显高于去年5.8%的同比增速，工业用电量、铁路运输量、挖掘机与重型汽车销售量均印证了工业的显着回暖，从第三产业（服务业为主）看，一季度同比增长7.7%，服务业生产指数同比增长8.3%，均比去年同期增速加快0.1个百分点；三是从需求端看，投资、消费、出口均呈现复苏态势。

应习文指出，展望未来，一季度GDP增速很可能是全年高点，一是去年GDP基数将开始逐步升高；二是库存周期逐步接近尾声；三是房地产调控效应将会逐步显现；四是货币政策保持中性，重心仍将放在去杠杆及加强监管之上。

华宝信托宏观分析师聂文则指出，3月数据有很大抬升，一季度经济表现较好，在外贸、房地产、投资、消费，企业补库存多因素刺激下，一季度经济呈现急速上升的态势。

聂文指出，后续来看，经济还存有一些隐忧，这轮经济向上的主要因素是各个领域价格上涨，特别是重工业，接下来如果价格向下，可能会对相关指标有下拉；虽然进口增速高，库存也增加较快，补库存后续会有大幅弱化；3月来看，广义信贷增速在下降，对流动性也有制约，一季度有可能是全年经济的高点，后续GDP增速预计会小幅下滑，全年增速约在6.6%。

此外，货币政策方面仍将宏观审慎，一行三会协同越来越强，监管会加强，导致整个社融增速下降，央行会加强银行业去杠杆，导致利率小幅上升。全球来看，美国等信贷增速也在下降，从这方面看一季度发达国家对外贸的积极影响接下来会减弱。（联合早报网编辑：王纬温）

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