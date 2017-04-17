国民党主席选举今起登记 潘维刚“抢头香”

（联合早报网讯）国民党主席选举今明两天受理参选人登记，台湾前立委潘维刚今天上午率先完成登记，并且缴交10万份党员连署书。

据联合新闻网报道，尽管潘维刚是六名拟参选人中最晚宣布参选的，但她却“抢头香”第一个完成登记，而且第一位登记的参选人就送出10万份连署书，不但让其他五名参选人接下来会缴交多少连署书更受到注目。

这同时也预示着六名参选人最后跨过连署门槛成为党主席候选人，六强决赛再战的可能性相当大。

潘维刚说，她第一个完成登记，接下来会积极努力，开始冲刺。她强调，成功不必在自己，会用清新、理念、政见争取党员支持，也相信党员会自主投票；党主席胜选固然重要，但国民党如何赢回民心更重要，尤其候选人是要为党找人才，而不是为自己谋未来。

其他五名拟参选人方面，前副总统吴敦义预计明天上午登记，估计其阵营将会送出超过20万份党员连署书。排定在吴敦义之后登记的郝龙斌，连署书估计也会上看10万份。

明天下午登记的则有韩国瑜、詹启贤和现任主席洪秀柱。洪秀柱预计也会缴交超过10万份的连署 ，詹启贤上看8万份，韩国瑜也会以5万份为基准冲高连署份书。

据报道，国民党党中央选监委员会将在周五（21日）宣布通过连署审查的候选人名单，最后会有几强成为候选人，关键仍在党中央对连署书的审查要采从宽或从严审查。

据了解，在各阵营没有共识、但也未强烈反对下，党中央将采从宽认定，也就是参选人的连署有效份数只要通过百分之三就不再全面查核，而且21日只会公布合格或不合格的参选人名单，不会公布合格份数。

按国民党4月7日最后统计，520国民党主席改选具投票权的党员总数，约有46万5000人，加计海外党员近1万3000人，合格党员总数近47万8000人。要跨百分之三连署门槛，各阵营要有近1万4400份合格且不能重复的党员连署书，才能通过审查成为候选人。（联合早报网编辑：王纬温）

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