“习特会”非常成功 崔天凯：两元首交流七小时逾半数时间一对一交谈

（联合早报网讯）中国驻美国大使崔天凯近日接受中国国际电视台（CGTN）专访时，透露“习特会”（中国国家主席习近平与美国总统特朗普本月初在美国佛州的会晤）的一些细节，并称两国元首有超过半数时间是一对一的交谈。

据网媒“香港01”今天报道，崔天凯说，习近平和特朗普在海湖庄园的会晤非常成功，为中美关系下一步发展指明方向。两国元首会晤和双方团队会谈中，就中美关系中的根本性问题，包括台湾问题，以及其它涉及中国主权和领土完整的问题深入沟通。双方也建立外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话四个高级别对话机制，并启动了前两个机制。

崔天凯也透露，两国元首建立了良好工作关系和个人友谊，在会晤中更谈及个人经历、治国理念和对各自国家发展的愿景，也谈到各自国家的历史和未来。习近平和特朗普深入交流超过七个小时，其中有超过半数时间是一对一的交谈，只有双方译员在场。

另一方面，崔天凯指出，朝鲜半岛局势是此次外交与安全对话中最迫切的问题之一，而中方一直主张以和平方式解决朝核问题。两国元首在会晤中对半岛问题增加了相互理解，双方都主张坚持半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，以及通过外交手段和谈判协商和平解决朝核问题。

关于全面经济对话和经贸“百日计划”，崔天凯则说，中美双方应全面地看待两国经济关系，以建设性方式解决面对的问题。他也称，“百日计划”其实是中方首先提出，尽管中美双边投资协定的谈判在过去几个月因为美国政府换届暂时停滞，但应该也能够继续下去。

此外，崔天凯强调，中国不是汇率操纵国，“这是一个显而易见的事实”。（联合早报网编辑：王纬温）

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