中国自制客机C919测试滑行 首飞快了

（联合早报网讯）中国自制的喷射客机C919，昨天（16日）上午在上海浦东机场首度进行高速滑行测试。由于高速滑行测试通常是飞机首飞前的的最后一道测试，中国媒体预估C919距离首飞应不会太久。

综合中国媒体报道，属窄体客机的C919还将进行数次高速滑行测试。但据中国航空业人士说法，波音787、空巴A350的高速滑行测试都不超过10次，C919的相同测试次数因此“也不会太多”。

据报道，C919引擎制造商、CFM公司的中国股东赛峰集团先前曾在2017年业务说明会中指出，C919客机预计今年4或5月实现首飞。

地面滑行是新型飞机首飞前必须进行的验证试验，也就是在不起飞的状态下滑行，主要验证飞机在滑行振动状态下、机体结构是否牢固、各系统工作是否正常、刹车效率是否满足要求；此外，也对滑行转弯能力、精确保持直线滑行能力、曲线滑行修正能力等项目进行验证。

C919是中国首款依最新国际适航标准研制的干线型民航机，官方宣称拥有完全自主的智慧财产权。该机可搭载155至175名乘客，标准航程4075公里，最大航程5555公里。

报道指出，中国国内共有22个省市的200多家企业、36所大学院校、数十万名产业人员参与C919的研制工程。中航工业集团则负责C919大型部件的主要制造工作。（联合早报网编辑：王纬温）

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