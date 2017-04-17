86版《西游记》中国导演杨洁去世 六小龄童：一路走好

（联合早报网讯）86版《西游记》总导演、制片人杨洁女士于4月15日逝世，享年88岁。剧中扮演孙悟空的六小龄童今天发微博确认该消息，并称“我们永远怀念您……愿杨洁导演一路走好！”

据新浪网报道，六小龄童在微博中也说，“从迟重瑞先生处惊悉，我国（指中国）第一代电视女导演、尊敬的杨洁导演去世的噩耗，异常悲痛，这是中国电视剧的巨大损失。杨洁导演不仅是我的恩师，也是我的艺术和人生道路上的老师，没有央视版电视剧《西游记》就没有今天的六小龄童，观众们也不可能看到我扮演的银屏美猴王。”

据报道，杨洁是中国电视第一代导演、第一代女电视艺术家，也是中国第一位女制片人。1982年至1988年，她历时6年时间主持拍摄完成中国首部神话电视连续剧《西游记》，该剧自1986年起播出，称霸荧屏30年之久，杨洁也因此入选新时期（1978-1987）中国全国影视十佳导演。

此外，杨洁于1998年至1999年执导《西游记续集》，为央视86版《西游记》画上了圆满句号。2010年，她获中国电视剧导演工作委员会“杰出贡献奖”。

对于杨洁的去世，中国网民也纷纷表达了缅怀之情，“杨奶奶 谢谢您 让西游记陪伴了我一整个童年 愿在天堂安好！”（联合早报网编辑：王纬温）

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