中国国家统计局：雄安新区对经济有巨大推动作用

（联合早报网讯）中国国家统计局新闻发言人毛盛勇今天（17日）在北京指出，雄安新区是中国千年大计、国家大事，无论从现在还是未来中长期来看，都对中国经济社会发展有巨大推动作用。

据中新社报道，毛盛勇也说，雄安新区是当前全中国人民包括世界人民都高度关注的一件大事。

中国官方本月初宣布设立河北雄安新区。雄安新区规划范围涉及中国河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地。该区域起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2000平方公里。

中国国务院副总理、京津冀协同发展领导小组组长张高丽日前也说，雄安新区是继深圳经济特区、上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是重大的历史性战略工程。

张高丽指出，中国设立雄安新区，最重要的定位、最主要的目的就是打造北京非首都功能疏解集中承载地。具体而言，将把雄安新区打造成绿色生态宜居新城区、创新驱动引领区、协调发展示范区和开放发展先行区。

中国国家发展和改革委员会新闻发言人严鹏程近期则说，中国将推动雄安新区相关规划编制，研究出台支持政策，在专项规划实施、重大项目布局和资金安排上，对新区相关交通、生态、水利、能源、公共服务等重大项目给予支持。

另一方面，毛盛勇就雄安新区建设对经济发展有何影响的问题作出回应。他说，第一，从当前来看，提振了各方面的信心；第二，从实际增长的角度来讲，拓展了区域发展的空间。

毛盛勇也指出，随着规划的出台，雄安新区的建设将有步骤、有计划地推进，对各个行业、各个地区，包括人才都会产生强劲的需求，为很多市场主体提供了创业干事的机会。（联合早报网编辑：王纬温）

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