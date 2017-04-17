台湾八田与一铜像遭斩首 民进党立委：撕裂台湾的做法很恶质

（联合早报网讯）台湾日据时期的日本技师八田与一的铜像被“砍头”，地方人士愤慨，纷纷痛批凶手、怒斥对方要读好历史，了解八田是台湾日据时期土木工程现代化的重要推手；为了缅怀其贡献才树立凋像。

上述铜像位于台南乌山头水库内，昨天被发现遭人持电锯斩首。对此，台湾警方成立专案小组侦办；此事也已引起日方关切，日本产经新闻、朝日新闻、每日新闻等日媒都报道了此事。

据联合新闻网报道，台南民进党籍立委王定宇今天回应事件说：“不该用蒋公（蒋介石）雕像作为对比，撕裂台湾族群”，刻意挑起日本殖民的历史纷争，这样是很恶质的作法。

他也说：“八田与一技师在历史的价值，不该被抹灭。”

王定宇接受电访时指出，“日治时期”的台湾，农民必须看天吃饭，嘉南平原的大片良田，长期干旱与盐化，水量极为不稳定。八田与一不仅参与台北下水道兴建工程、高雄港兴建工程等，更着手规划嘉南大圳与乌山头水库，解决供水不均的问题，是当时台湾现代化的重要土木工程推手。为了缅怀其贡献，特地在乌山头水库建置塑像。

王定宇坚称：“他是对台湾只有贡献没有伤害的人！”，刻意将日本帝国主义殖民时的台湾与八田与一的铜像画上等号是毫无理由，对比蒋介石铜像的说法，也是刻意挑起族群斗争。

他说，这次雕像事件也让不少年轻人了解这段历史，“八田的价值不仅只于一尊铜像”，而是一名技师不分国籍与政治色彩，对台湾无私奉献的心。

王定宇希望警方早日抓到凶嫌，惩处撕裂台湾的帮凶。（联合早报网编辑：王纬温）

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