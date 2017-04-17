若有台湾人感念八田与一 侯汉廷：不是坏就是傻

（联合早报网讯）台湾日据时期的日本技师八田与一的铜像昨天（16日）遭电锯斩首，有台湾民众认为八田是当时台湾土木工程现代化的重要推手，为了缅怀其贡献才树立雕像。但新党新思维中心主任侯汉廷指出日本当初对台人严重剥削，建造嘉南大圳的八田与一是殖民官僚帮凶，台湾人不要傻傻地感念他。

据联合新闻网报道，台南乌山头水库的八田与一塑像昨天遭人用电锯断头后，引发台日两地热议；嘉南农田水利会预估约10天可修复。台南市长赖清德昨早获报后，立刻指示警方一定要破案。

八田与一是生于日本石川县的土木工程师，曾参与台北下水道兴建工程、高雄港兴建工程等，并以台湾嘉南大圳及乌山头水库设计而闻名。不少人因而感念八田与一对台的贡献。

但新党新思维中心主任侯汉廷在面簿上指出，日本人殖民期间，对台湾人进行五重剥削，包括征收土地、强迫劳动盖水库、给予低薪或无薪，水库建成后征收灌溉税金、丧失自由耕作权利，只能配合总督府种植甘蔗水稻等作物，收成的稻米要上缴日本，台人只能吃蕃薯签。

侯汉廷指出，国民政府光复台湾后，取消不平等待遇，实施耕者有其田、三七五减租等，让台湾农民自己作主，摆脱被剥削的命运。

他认为，在民主时代可以不需要感谢领导人，对两蒋（蒋介石与蒋经国）可能每个人有不同评价，但八田与一是日本帝国主义殖民台湾的官僚帮凶，千万不要傻傻去感谢八田与一。如果有台湾人感谢他，“不是坏就是傻”“台湾容得下你，但是你的智商容不下你自己”。（联合早报网编辑：王纬温）

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