报告：中国卫星应用年产值逾2000亿人民币

（联合早报网讯）中国国家航天局秘书长田玉龙今天（17日）在北京列出一组数据：截至目前，中国民用遥感卫星数据分发量累计超过1000万景，卫星应用年产值超过2000亿元人民币。

中新社报道称，中国国家国防科技工业局今天在北京发布《2017中国高分卫星应用国家报告》，展示中国卫星遥感应用的成就。

中国高分辨率对地观测系统重大专项已实施六年，由国防科工局牵头组织。国防科工局重大专项工程中心主任童旭东说，其间发射了高分一号高分宽幅、高分二号亚米全色、高分三号1米雷达、高分四号同步凝视等多颗卫星。

“涵盖不同空间分辨率、不同覆盖宽度、不同谱段、不同重访周期的高分数据体系基本形成。”童旭东说，该数据体系与其他民用卫星遥感数据相配合，为高分遥感的应用奠定了坚实基础。

童旭东举例说，2016年8月应用“高分四号”卫星制作的台风妮妲观测高清云图，兼具高空间分辨率和高时间分辨率，清晰观测台风眼区结构及其变化情况，支撑决策少转移几十万人。

专家认为，中国卫星应用正在迈入“快车道”，比如卫星电视直播用户突破7000万，“北斗”终端持有量达到400万余套。“今年我们将大力推动卫星应用与大数据、物联网、移动互联网、云计算等新一代信息技术融合。”田玉龙说。

童旭东也表示，后续将进一步发挥高分专项的科技引领作用，不断提升数据产品的质量和快速获取能力，进一步促进高分卫星应用服务经济社会发展、服务“一带一路”倡议实施。

此外有消息指，中国将在9月下旬发射“高分五号”，该颗高光谱卫星将主要应用于大气观测，使高分数据体系更为完备。

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